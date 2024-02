PSG vence Strasbourg com gols de Mbappé e Asensio mas não convence

Mas no jogo desta sexta a equipe da capital não mostrou um grande futebol, uma semana depois do decepcionante empate (2-2) contra o Brest.

Na classificação, esta vitória permite ao PSG (47 pontos) ampliar uma vantagem confortável sobre o seu primeiro perseguidor, o Nice (38), que joga fora de casa contra o Brest no domingo, e interrompe a série de dez jogos sem derrota do Strasbourg, que é décimo colocado (com 25 pontos).

"Eles nos pressionaram e nem sempre fomos precisos o suficiente, mas fizemos um bom jogo contra um adversário com boa dinâmica. Vencíamos por 2 a 0 e eles não tinham nada a perder. Nos pressionaram individualmente", explicou o técnico do PSG, Luís Henrique.

No geral, os jogadores do PSG se contentaram com um jogo de posse sem riscos, com passes laterais, sem ideias para furar a retranca do time local, nem segurança na defesa, muitas vezes exposta à menor perda de bola.

Foi preciso que o jovem goleiro marroquino Alaa Bellaarouch (de 22 anos), escalado como titular um dia após a surpreendente saída do capitão do time alsaciano Matz Sels (que se transferiu para o Nottingham Forest), cometesse um erro flagrante para que o PSG abrisse o placar por meio de Mbappé (31'), que alcançou a marca de 20 gols na competição.

Foi o Strasbourg quem teve a primeira chance de abrir o placar, logo aos 37 segundos, quando Moïse Sahi Dion chutou para a defesa do goleiro Gianluigi Donnarumma, que confirmou nesta partida a melhoria das últimas semanas, com várias boas defesas.