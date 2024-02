Procuradora de caso contra Trump na Geórgia admite relacionamento com promotor contratado

A procuradora da Geórgia que apresentou acusações de interferência eleitoral contra o ex-presidente americano Donald Trump, Fani Willis, admitiu, nesta sexta-feira (2), que teve um relacionamento com um promotor que contratou para trabalhar no caso.

Citando a ligação entre Fani e o promotor especial Nathan Wade, Trump e outros dois acusados pediram que ela seja inabilitada, e as acusações, rejeitadas.

Em um texto de 176 páginas apresentado ao juiz da Suprema Corte do condado de Fulton, Scott McAfee, Fani chamou a petição de infundada e pediu ao juiz que a desconsidere. Ela afirmou que não se relacionava com Wade quando ele foi contratado, em novembro de 2021, como promotor especial, pelo que supostamente teria recebido mais de US$ 650.000 (R$ 3,2 milhões).