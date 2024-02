Policiais resgatam criança de 3 anos que ficou presa em máquina de pelúcias, na Austrália

Criança aproveitou momento de distração do pai para entrar dentro de máquina de pelúcias; veja vídeo do resgate

O pequeno aventureiro Ethan, de 3 anos, deu um susto em seu pai ao entrar dentro de uma máquina de pelúcias da Hello Kitty em busca de brinquedos no último domingo, 28, no estado de Queensland, na Austrália.

Ethan estava em um shopping center acompanhado do pai quando decidiu ir mais além em sua busca por brinquedos e entrou dentro da máquina de pelúcias. O pequeno que não ficou incomodado durante o tempo que esteve na máquina.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sendo o portal The Guardian, a criança só precisou que o pai se distraísse momentaneamente para entrar na máquina. O pequeno incidente aconteceu por volta das 19h15.