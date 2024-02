Polícia argentina reprime manifestantes e Congresso pausa debate de reformas de Milei

O governo tem apenas 38 das 257 cadeiras na Câmara dos Deputados, mas conta com o apoio da oposição de centro-direita para aprovar parte do projeto da chamada "Lei Ônibus".

A polícia argentina usou balas de borracha e gás lacrimogêneo na quinta-feira para dispersar os manifestantes reunidos diante do Congresso, onde os deputados retomarão nesta sexta-feira (2) o debate sobre o amplo pacote de reformas econômicas, sociais e políticas do presidente extrema-direita Javier Milei.

Durante a quinta-feira, a oposição peronista e de esquerda concentrou as críticas nas reformas do Código Penal que contemplam a criminalização dos protestos de rua, a privatização de empresas, a captação de dívida externa sem a aprovação do Congresso e, sobretudo, os "poderes delegados", que, na prática, permitem a Milei governar por decreto em várias áreas.

Estes são alguns pontos que mais incomodam os manifestantes reunidos diante do Congresso.

Durante a noite de quinta-feira, quando receberam notícias de que a polícia estava reprimindo centenas de manifestantes, deputados de vários partidos da oposição abandonaram o local para examinar os acontecimentos.

A Polícia Federal usou balas de borracha contra os manifestantes e várias pessoas ficaram feridas.

Além disso, ao menos 15 jornalistas foram atingidos por balas de borracha, segundo o Sindicato de Imprensa de Buenos Aires.

As forças policiais também formaram cordões com escudos, tanques antimotim e utilizaram spray de pimenta contra os manifestantes reunidos nas imediações do Congresso, com base no protocolo "anti-piquetes" da ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, que proíbe os bloqueios das ruas e avenidas.