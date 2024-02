Petróleo volta a fechar em queda, influenciado por dados sobre trabalho nos EUA

Os preços do petróleo registraram nova baixa nesta sexta-feira (2), em um mercado surpreendido pelos altos números de criação de emprego nos Estados Unidos, que geram temores de que o Fed (banco central americano) atrase o início do corte dos juros.

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em abril recuou 1,74% e fechou a 77,33 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em março perdeu 2,08%, a 72,28 dólares. O barril de referência americano acumulou perdas de 8,4% durante a semana.