ARGENTINA CONGRESSO: Deputados retomam debate do pacote de reformas de Milei

=== ARGENTINA CONGRESSO ===

BUENOS AIRES:

Congresso retoma debate de reformas de Milei após noite de repressão policial

Os deputados argentinos retomam nesta sexta-feira o debate do amplo pacote de reformas do presidente extrema-direita Javier Milei, após uma noite de protestos que foram reprimidos com balas borracha e gás lacrimogêneo pela polícia.

(Argentina governo Congresso)

FOTOS, VIDEO

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Confira o que se sabe sobre o escândalo de espionagem da Abin, que afeta Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está mais uma vez no olho do furacão, com a eclosão de um escândalo sobre uma suposta conspiração para espionar adversários durante seu mandato.

(Brasil política espionagem, 740 palavras, já transmitida)

SAN SALVADOR:

Bukele caminha para reeleição após guerra contra gangues em El Salvador

O presidente Nayib Bukele caminha para a reeleição em El Salvador no domingo (4) com uma forte popularidade, embora seja acusado de abusos em sua "guerra" contra gangues, por seu autoritarismo e por realizar manobras ilegais para permanecer no poder.

(ElSalvador política eleições)

SAN SALVADOR:

Bukele, o presidente que mudou El Salvador

O presidente salvadorenho Nayib Bukele não se importa que o considerem autoritário e violador de direitos humanos. No auge da popularidade, se descreve como "ditador cool" que transformou e resgatou um país aterrorizado por facções criminosas.

(ElSalvador política eleições)

-- EUROPA

HAIA:

CIJ decide se tem competência para julgar caso sobre a invasão russa da Ucrânia

O principal órgão judicial da ONU decide nesta sexta-feira (2) se tem competência para julgar um caso apresentado pouco depois da invasão russa de 2022, no qual a Ucrânia pede indenizações a Moscou.

(Ucrânia conflito justiça Rússia CIJ, acompanhamento)

PARIS:

Rússia intensifica sua 'diplomacia do medo' contra dissidentes no exterior

A detenção na Tailândia de um grupo de rock russo anti-guerra mostra o perigo a que estão expostas as vozes críticas do presidente Vladimir Putin, mesmo no exterior.

(Rússia conflito Tailândia política música Ucrânia, 540 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

NAIRÓBI:

Explosão de gás no Quênia deixa ao menos três mortos e 280 feridos

Três pessoas morreram, e 280 ficaram feridas, em um enorme incêndio causado durante a noite por uma explosão de gás em Nairóbi, a capital do Quênia, anunciaram nesta sexta-feira (2) as autoridades desse país da África Oriental.

(Quênia incêndio acidente)

=== ECONOMIA ===

PARIS:

Crises repetidas estremecem as previsões dos economistas

A pandemia de covid e a guerra na Ucrânia mandaram para os ares as previsões dos economistas, cuja capacidade de previsão se vê cada vez mais questionada ante as recorrentes crise globais.

(Economia recessão guerra, 650 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Mulheres dominam Grammy 2024 e Taylor Swift almeja recorde

Todos os olhares recaem sobre Taylor Swift e sua chance de quebrar o recorde de mais vitórias na categoria Álbum do Ano no Grammy, que acontecerá no domingo (4), em uma noite que as mulheres ocupam, finalmente, o centro da premiação.

(Música prêmio gente Grammys EUA)

ILHA DECEPTION:

Ilha Deception: uma esperança na Antártica de encontrar vida em Marte

Uma ilha vulcânica com forma de ferradura perto da Antártica pode ser a resposta para o enigma sobre Marte? Com um passado de fogo ainda latente, a remota Ilha Deception dá pistas aos pesquisadores sobre a vida extraterrestre.

(Colômbia meio ambiente Antártica astronomia, 730 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

- Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com