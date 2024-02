Novos combates entre Israel e Hamas em Gaza à espera de uma trégua

A assessoria de imprensa do movimento islamista relatou bombardeios perto de Khan Yunis, a maior cidade do sul do território, que se tornou o principal cenário das operações israelenses nas últimas semanas.

Vídeos da AFP mostram pessoas fugindo de disparos nesta localidade. O Crescente Vermelho palestino afirmou, por sua vez, que franco-atiradores de Israel estavam disparando contra um de seus edifícios, onde milhares de pessoas estão refugiadas.

Segundo dados processados a partir de imagens do Centro de Satélites das Nações Unidas (Unosat), "aproximadamente 30%" da infraestrutura da Faixa de Gaza já tinha sido danificada entre 6 e 7 de janeiro, quando já havia se passado três meses de guerra.

Segundo a ONU, mais de 1,3 milhão de habitantes do território palestino de seus quase 2,4 milhões, estão amontoados em Rafah, no extremo sul do território, que antes da guerra tinha 250 mil habitantes, vivendo em condições catastróficas, à beira da fome e de epidemias.

As fortes chuvas desta sexta-feira inundaram as barracas e as lonas de plástico que se multiplicam por todas as ruas da cidade, segundo imagens da AFP.

Ao menos 17 mil crianças foram separadas dos pais na Faixa ou estão desacompanhadas desde o início da guerra, segundo uma estimativa da ONU. "Cada uma delas tem uma história comovente de dor e perda", disse Jonathan Crickx, porta-voz do Unicef nos Territórios Palestinos.