Novo embaixador da Guiana chega à Venezuela em meio a tensões diplomáticas

O novo embaixador da Guiana em Caracas entregou nesta sexta-feira (2) suas credenciais ao chanceler venezuelano, em um momento de tensão nas relações bilaterais.

"Recebemos as cartas credenciais do embaixador designado de Guiana na Venezuela, Richard Van West Charles", escreveu o ministro venezuelano das Relações Exteriores, Yván Gil, na rede social X. "Trabalharemos em colaboração com ele e sua equipe para melhorar a comunicação efetiva entre nossos países".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda não foi anunciado quando ele apresentará as cartas credenciais ao presidente venezuelano Nicolás Maduro.