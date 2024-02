Nigéria vence Angola e vai às semifinais da Copa Africana

A Nigéria, que entrou como favorita no jogo das quartas de final, venceu Angola por 1 a 0, nesta sexta-feira (2), no estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, na Costa do Marfim, e se classificou para as semifinais da Copa Africana de Nações (CAN).

As 'Super Águias', tricampeãs africanas (1980, 1994 e 2013), que impressionaram no jogo contra a seleção de Camarões nas oitavas de final (2-0), fizeram a diferença com um gol de Ademola Lookman, após uma boa assistência de Moses Simon, no fim do primeiro tempo (41).

Os nigerianos administraram a vantagem diante de um público de 18.757 espectadores e o atacante Victor Osimhen chegou a balançar a rede mas seu gol foi anulado depois que o VAR indicou que ele estava impedido.