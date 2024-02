New York Yankees vai disputar dois amistosos no México

O New York Yankees, time emblemático da Major League Baseball (MLB), disputará dois amistosos em março no México contra o time local Diablos Rojos, informaram os organizadores nesta sexta-feira (2).

As duas equipes "se enfrentarão em dois jogos amistosos históricos no estádio Alfredo Harp Helú, no domingo, 24 de março, e na segunda-feira, 25 de março", diz o comunicado.

Os populares 'Bronx Bombers' terão estes dois duelos na reta final de seus preparativos de primavera, um prelúdio para a temporada de 2024 da MLB, que começará no dia 28 de março com o tradicional 'Opening Day'.