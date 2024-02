Música latina é ignorada novamente no Grammy 2024

A temporada de premiações na indústria do entretenimento dos Estados Unidos é sempre acompanhada de acusações de desvalorização, mas o histórico do Grammy de não reconhecer artistas da música latina parece mais um padrão do que uma exceção. Nenhum latino foi indicado ao Grammy de Melhor Álbum, Gravação, Canção ou Novo Artista, as quatro categorias mais importantes da premiação de música, que será realizada no próximo domingo (4). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para alguns críticos, isso foi como um balde de água fria, especialmente porque a histórica indicação de Bad Bunny para Álbum do Ano, em 2023, parecia sinalizar que a Academia de Gravação estava prestando atenção ao público da música latina.

Apesar dele, a inclusão do primeiro trabalho em espanhol na grande categoria não se tornou uma tendência. Entusiastas da indústria ficaram surpresos ao ver Peso Pluma, o artista mexicano que encerrou o ano com uma série de sucessos, ficar de fora da categoria de Artista Revelação. O cantor de 24 anos, que se destacou na cena global, foi indicado apenas na categoria de Melhor Música Mexicana. "Ao deixá-lo de fora dos prêmios nas categorias gerais, não estão apenas ignorando um artista", apontou um crítico da revista Rolling Stone. "Estão descartando toda uma onda de novos talentos que está mudando o cenário musical". O mesmo aconteceu com a estrela colombiana Karol G, que foi indicada apenas na categoria de música urbana. Enquanto isso, a colaboração de sucesso entre Shakira e Bizarrap, que quebrou 14 recordes do Guinness com mais de 60 milhões de visualizações em um dia, não apareceu em nenhuma nomeação.

O rapper porto-riquenho Eladio Carrión foi outra ausência que chamou a atenção dos críticos. "Tenho a impressão de que não tivemos tantos artistas e criadores latinos como eu gostaria", disse o CEO da Academia de Gravação, Harvey Mason Jr., em entrevista à Billboard, após divulgação da lista de indicados. "Precisamos nos aproximar mais das comunidades latinas e garantir que representamos a música com precisão. Estamos ouvindo-os para ver o que podemos fazer para garantir que tenhamos o número certo de membros e a representação adequada", descreveu.

Os artistas latinos têm apresentado bom desempenho em todos os gêneros, mas a música regional mexicana é a que mais cresceu de forma exponencial, tornando ainda mais evidente a falta de reconhecimento da Academia. O crescimento do ritmo mexicano tem sido encarado como uma nova geração de artistas que misturam o gênero corrido tradicional - baladas que se tornaram populares há mais de um século, durante a Revolução Mexicana - com influências do rap ou reggaeton. Peso Pluma enfrentou críticas por abraçar o subgênero "narcocorrido", que gira em torno da cultura do tráfico de drogas e divide opiniões entre aqueles que o veem como uma glorificação do ilícito e os que acreditam ser um formato de crítica social.