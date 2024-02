Mulheres dominam Grammy 2024 e Taylor Swift almeja recorde

Todos os olhares recaem sobre Taylor Swift e sua chance de quebrar o recorde de mais vitórias na categoria Álbum do Ano no Grammy, celebrado no domingo (4), em uma noite que as mulheres ocupam, finalmente, o centro da premiação.

Janelle Monáe e Lana Del Rey concorrem pelo Álbum do Ano, já Victoria Monét aparece na lista de indicação para Gravação do Ano. Portanto, é altamente provável que os maiores troféus da noite sejam recebidos pelas artistas femininas - a menos que o querido do Grammy, Jon Batiste, seja escolhido.

Atualmente, ela está empatada com Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder, cada um detendo três prêmios da principal categoria para álbum.

O produtor que trabalha com Swift, Jack Antonoff, recebeu seis indicações por seu trabalho com ela e com Lana Del Rey - cantora e compositora cujo álbum "Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd" lhe rendeu cinco indicações.

A trilha sonora do sucesso "Barbie" também pode receber destaque. As músicas do sucesso de verão receberam 11 indicações, incluindo Eilish, Dua Lipa, a rapper Nicki Minaj e o destaque surpresa do filme, o ator Ryan Gosling, indicado ao Oscar.

A novata rapper do Bronx, Ice Spice, também concorre por seu trabalho em "Barbie", além do prêmio de Melhor Artista Revelação.