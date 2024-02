Mulher se agarra ao capô de carro para tentar impedir roubo de cachorro nos EUA; veja vídeo

Após 15 dias do ocorrido, a polícia local segue atuando no caso para tentar recuperar o cachorro bem e em segurança.

Cachorro é raptado enquanto estava em restaurante com tutora

Para a NBC News, Ali disse que ficou assustada ao perceber a situação e decidiu seguir a mulher para avisar que era tutora do cachorro. Para tentar alertar sobre a situação que estava presenciando, a mulher teve de andar até um estacionamento, onde encontrou um carro com outras três pessoas no interior e com a posse de Ônyx.

Indignada com o ocorrido, ela decidiu se manter na frente do carro para impedir que o cachorro fosse raptado. No entanto, a tentativa não obteve êxito, dado que aceleraram o carro, fazendo com que Ali, em um momento de desespero, se agarrasse ao capô do carro, segurando nos limpadores do para-brisa.

A mulher acabou sendo levada em alta velocidade pelas ruas da cidade até ser arremessada algumas quadras depois. À NBC Ali disse que apesar do impacto só teve hematomas leves e alguns arranhões.

Um vídeo do momento foi registrado por um pedestre que passava pelas ruas de Los Angeles enquanto Ali estava agarrada ao carro. O vídeo tem se tornado viral devido ao fato inusitado que mostra a tutora agarrada ao carro em movimento passando em alta velocidade em uma rua movimentada.

Confira vídeo do momento em que mulher se agarra ao capô:

As buscas por Ônyx continuam, mas a investigação tem sido dificultada porque os sequestradores estavam com a placa do carro tampada.