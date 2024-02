Milhares de deslocados enfrentam, amontoados, os 'piores meses' de suas vidas em Rafah

Centenas de milhares de habitantes de Gaza chegaram ali, vindos de outras regiões do território, desde o início da ofensiva lançada por Israel em represália à incursão letal de milicianos do Hamas no sul do país, em 7 de outubro.

A cidade, na fronteira com o Egito, e que antes da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas tinha 250.000 habitantes, agora tem 1,3 milhão - metade dos quase 2,4 milhões do território palestino, segundo a ONU.

E vivem apinhados em apartamentos ou barracas de camping montadas em parques, estádios e praças.

Noha al Madhun, de 47 anos, originária do campo de refugiados de Beit Lahya, no norte da Faixa de Gaza, instalou-se com a família na casa de familiares. "Estão sendo os piores meses da nossa existência", diz a mulher, que divide o alojamento com cerca de 40 pessoas.

"Dormimos no chão e sentimos frio", acrescenta.

A superfície de Rafah tem 65 quilômetros quadrados. Sua densidade populacional disparou no centro e no oeste, mas é menor na zona leste, perto da fronteira com Israel, e no norte, perto da cidade de Khan Yunis, epicentro atual dos combates.

No começo da guerra, o Exército israelense bombardeou o norte do enclave e exigiu que os habitantes se deslocassem para o sul.

Centenas de milhares de pessoas fugiram para Rafah e Khan Yunis, mas quando esta última cidade começou a ser bombardeada sem trégua, muitos voltaram a fugir.