Mercado de trabalho supera expectativas em janeiro nos EUA

A maior economia do mundo criou 353.000 postos de trabalho no mês passado, em comparação com os 333.000 registrados em dezembro. Isto representa o dobro do esperado pelos analistas, que anteciparam 175.000 novos empregos, segundo o consenso do Briefing.com.

A resiliência do mercado de trabalho pode ser positiva para o presidente Joe Biden neste ano de campanha eleitoral, durante a qual concorrerá a um segundo mandato.

O mercado de trabalho dos Estados Unidos superou as expectativas em janeiro, com a criação de mais de 350.000 empregos apesar das altas taxas de juros, segundo dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira (2).

A taxa de desemprego se manteve em 3,7%, segundo o Departamento americano do Trabalho.

Os salários aumentaram mais do que o previsto, 0,6% em relação ao mês anterior. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o salário médio por hora cresceu 4,5%.

O setor de serviços profissionais e empresariais foram os que mais geraram empregos, juntamente com o de saúde e o varejo. Já áreas como mineração e a indústria de extração de petróleo e gás, tiveram redução de vagas, de acordo com as estatísticas oficiais.

A confiança dos consumidores americanos na economia do país atingiu seu nível mais alto em janeiro desde julho de 2021, graças a uma melhora na perspectiva da inflação, segundo uma estimativa da Universidade de Michigan, também divulgada nesta sexta-feira.

No último ano, a solidez do mercado de trabalho ajudou a manter os gastos dos consumidores e o crescimento, apesar do alto custo dos empréstimos. O bom início deste ano sugere que o mercado de trabalho continuará impulsionando a economia.