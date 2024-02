Médico uruguaio morre tentando atravessar a nado o Rio da Prata

Um médico uruguaio de 55 anos morreu de parada cardíaca quando estava muito perto de tocar a costa argentina e realizar seu sonho de atravessar a nado o Rio da Prata, disseram autoridades e parentes nesta sexta-feira (2).

Gonzalo Leal, renomado cirurgião residente na cidade de Salto, no noroeste do Uruguai, morreu na tarde desta quinta-feira "faltando um quilômetro para completar sua jornada", informou o porta-voz da Marinha do Uruguai, o capitão Alejandro Pérez.

"Há sempre um barco que acompanha este tipo de atividades. Ele foi colocado no barco e não foi possível reanimá-lo devido à parada cardíaca que sofreu", disse aos jornalistas, esclarecendo que o caso está sob jurisdição da Argentina.