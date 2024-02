Marmota mais famosa do mundo prevê primavera antecipada

Em 2024, porém, após examinar cuidadosamente a posição de Phil em uma plataforma, o júri determinou que não havia sombra, o que significa que a primavera está chegando, deixando o frio e a neve para trás.

"Mais um sono de inverno interrompido para poder conhecer a multidão. De qualquer modo, é difícil dormir quando a festa é tão barulhenta", afirmou o vice-presidente do Clube da Marmota de Punxsutawney, Dan McGinley, lendo um pergaminho "selecionado" pela marmota.

O animal ouviu, impávido, à previsão do tempo, apesar da multidão ao redor, que explodiu de alegria ao saber da previsão.

Quando não havia satélites e meios tecnológicos para prever o tempo, os agricultores dos Estados Unidos e do Canadá recorriam a esse método peculiar para prever o tempo dos próximos meses, essencial na época de plantio.

O método foi imortalizado no filme "Feitiço do tempo", estrelado por Bill Murray em 1993.

Com raízes na cultura celta, as diferentes ondas de migrantes europeus para o leste do país, em particular alemães e holandeses, trouxeram novos costumes em uma região que tinha na agricultura sua principal fonte de renda e para a qual a previsão do tempo era essencial.