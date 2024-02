Leila Pereira, a presidente do Palmeiras que quebra "barreiras" no futebol

Uma frase serviu de combustível para a bem-sucedida empresária Leila Pereira, primeira presidente do Palmeiras, no mundo "machista" do futebol: "Eu nunca perco: ou eu ganho ou eu aprendo". Essas nove palavras, compartilhadas em seu status no WhatsApp, renderam frutos para uma das brasileiras mais ricas e única mulher à frente de um grande time da América do Sul, ao lado da colombiana Marcela Gómez, do América de Cali. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine E esta advogada e jornalista de 59 anos soube usar o poder econômico para fortalecer o 'Verdão' e liderá-lo em uma era de ouro. "Eu uso as minhas derrotas, as perdas que tenho na minha vida, os dissabores, como aprendizado. Não há nada melhor, porque quando você ganha muito, você baixa a guarda, fica tranquila. É aí que mora o perigo", disse ela em entrevista à AFP no moderno centro de treinamento do clube, em São Paulo.

No início ela teve que superar "obstáculos" para se tornar presidente em dezembro de 2021. "O maior de todos: ser mulher", diz Leila, que reforça suas palavras gesticulando com as mãos. Mas em pouco mais de dois anos ela se tornou a presidente do Palmeiras de maior sucesso do século 21, com seis títulos pelo time principal, incluindo os dois últimos campeonatos brasileiros. O número pode aumentar quando enfrentar o São Paulo, no domingo, pela 'Supercopa Rei' (a Supercopa do Brasil, que o alviverde venceu no ano passado). O time feminino também conquistou sua primeira Copa Libertadores em 2022.

Nascida em Cambuci, no estado do Rio de Janeiro, Leila Pereira entrou no mundo do futebol graças ao marido, José Roberto Lamacchia, torcedor do 'Verdão' e dono da empresa de crédito Crefisa. Lamacchia cedeu a ela o controle do negócio em 2008. Sete anos depois, ela fechou com o clube empréstimos e patrocínios milionários que ainda estão em vigor (e para os quais seus oponentes alertam sobre supostos conflitos de interesses). A injeção econômica e as administrações competentes recolocaram no topo do futebol sul-americano o time fundado por imigrantes italianos em 1914 .

Passaram de disputar a segunda divisão pela segunda vez na história (2012) e de ficar sem patrocinador, a vencer a Libertadores duas vezes seguidas (2020 e 2021) e ter o time mais valioso da América do Sul (210 milhões euros, cerca de R$ 1,12 bilhão pela cotação atual), segundo o portal Transfermarkt. "Futebol você faz com investimento, não faz somente com boa vontade", garante Leila. "Esse nosso método de administrar está mais que comprovado que é o mais eficaz: você tratar o clube como se fosse uma empresa, levando sempre em conta a paixão do torcedor". Esse pensamento empresarial trouxe críticas dos mais puristas do futebol. Mas a verdade é que vários times brasileiros têm dívidas milionárias e fama de 'caloteiros', inclusive o Palmeiras do passado.