Itália fará amistosos preparatórios para Euro-2024 contra Venezuela e Equador

Como parte da preparação para a Euro-2024 (que será disputada de 14 de junho a 14 de julho), a Itália disputará dois amistosos nos Estados Unidos, contra Venezuela e Equador, nos dias 21 e 24 de março, anunciou nesta sexta-feira (2) a Federação Italiana de Futebol (FIGC).

A atual campeã da Europa enfrentará primeiro a 'Vinotinto', 50ª colocada no ranking da Fifa, no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale (Flórida), do Inter Miami de Lionel Messi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Três dias depois, a 'Nazionale' viajará para Nova York, casa do New York Red Bulls, para enfrentar o Equador, 32º colocado no ranking da Fifa.