Israel anuncia ofensiva contra Rafah, lar de um milhão de refugiados palestinos

O Exército israelense avançará sua ofensiva militar na Faixa de Gaza até Rafah, próximo à fronteira com o Egito, anunciou o ministro da Defesa, Yoav Gallant. A cidade, no sul do enclave, tornou-se abrigo de civis palestinos que se deslocaram para desde o início da guerra, e a ONU descreveu a situação na região como uma "panela de pressão de desespero" .

"A Brigada Khan Younis da organização Hamas foi dissolvida, completaremos a missão lá e seguiremos para Rafah. A grande pressão que as nossas forças exercem sobre os alvos do Hamas aproxima-nos do retorno dos raptados, mais do que qualquer outra coisa [que possamos fazer]", escreveu Gallant em uma publicação no X, na quinta-feira, 1, acrescentando que Israel "continuará até o fim".

Como reação, a ONU alertou nesta sexta-feira, 2, que a cidade está se tornando uma "panela de pressão de desespero" à medida que milhares de pessoas fogem de Khan Younis e de outras partes do sul de Gaza para a cidade, conforme a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas avança.