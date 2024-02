Iraque chama ataques dos EUA de 'violação de soberania'

Os bombardeios americanos no Iraque constituem "uma violação de soberania", condenou neste sábado (noite de sexta, 2, no Brasil) um porta-voz militar do primeiro-ministro iraquiano, que alertou para consequências "desastrosas para a segurança e estabilidade" nacional e regional.

O general Yehia Rasul, porta-voz de Mohamed Shia al-Sudani, confirmou que houve "ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos" contra o setor de Al-Qaim, na fronteira com a Síria, e outras "zonas fronteiriças iraquianas".

Estes ataques são uma "uma ameaça que arrastará o Iraque e a região" para uma situação indesejável, "com consequências desastrosas para a segurança e estabilidade", afirmou o general.