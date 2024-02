Forças políticas fecham acordo na Bolívia para convocar eleições judiciais em meio a protestos

As forças políticas da Bolívia concordaram nesta sexta-feira em tramitar no Congresso um projeto de lei para convocar eleições judiciais, uma das exigências dos apoiadores do ex-presidente Evo Morales, que bloqueiam vias importantes há duas semanas.

Foi possível "chegar a um consenso sobre a redação do projeto de lei comprometendo-se a retomar o processo legislativo e viabilizar a sua aprovação sem qualquer alteração", disse o vice-presidente da Bolívia e presidente do Congresso, David Choquehuanca, acrescentando que a iniciativa será apresentada na próxima segunda-feira para a aprovação dos deputados, e que, no dia seguinte, o trâmite continuará no Senado, ambas câmaras sob controle do governismo.

O acordo foi assinado pelo Movimento Al Socialismo (MAS), dividido entre o setor governista e os aliados de Morales, e os dois partidos minoritários de oposição. Os congressistas não informaram a data das eleições.