EUA gerou 353.000 oportunidades de emprego em janeiro, mais que o previsto

A taxa de desemprego permaneceu em 3,7%, conforme informado pelo Departamento do Trabalho.

A maior economia do mundo criou 353.000 postos de trabalho no mês passado, em comparação com os 333.000 constatados em dezembro.

O mercado de trabalho dos Estados Unidos superou as expectativas em janeiro, com criação de empregos significativa apesar das altas taxas de juros, conforme os dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira (2).

Os salários aumentaram mais do que o previsto, 0,6% em relação ao mês anterior. Comparado com o mesmo período do ano passado, o salário médio por hora cresceu 4,5%.

Os setores de serviços profissionais e de negócios foram os que mais geraram empregos, juntamente com a saúde e o varejo, enquanto áreas como mineração, assim como a indústria de extração de petróleo e gás, constataram diminuição de vagas, de acordo com as estatísticas oficiais.

A resiliência do mercado de trabalho pode ser positiva para a campanha eleitoral do presidente Joe Biden, que busca um segundo mandato.

No último ano, a solidez do mercado de trabalho ajudou a manter os gastos dos consumidores e o crescimento, mesmo com o alto custo dos empréstimos. O bom início deste ano sugere que o mercado de trabalho continuará impulsionando a economia.

