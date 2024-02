EUA ataca alvos no Iraque e Síria em represália por morte de soldados na Jordânia

O Exército dos Estados Unidos realizou ataques aéreos contra forças de elite iranianas e grupos pró-Irã no Iraque e na Síria em retaliação à morte de três soldados em uma base na Jordânia. "Os ataques aéreos utilizaram mais de 125 peças de munição de precisão", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) nas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Centcom especificou que os alvos incluíam centros de comando e inteligência, bem como instalações de armazenamento de foguetes, mísseis e drones pertencentes a milícias e forças iranianas "que facilitaram ataques contra as forças dos Estados Unidos e da coalizão".

Joe Biden havia prometido responder ao ataque com drones mortal ocorrido no domingo perto da fronteira com a Síria e atribuído por Washington a grupos apoiados pelo Irã. O Pentágono esclareceu que os ataques desta sexta-feira mobilizaram diversas aeronaves de combate, incluindo bombardeiros de longo alcance, e tiveram como alvo mais de 85 objetivos. Um porta-voz da Casa Branca qualificou de "sucesso" os ataques, que visaram um total de 85 alvos em sete locais, três no Iraque e quatro na Síria, e tiveram duração de "aproximadamente 30 minutos. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) indicou que "ao menos 18 combatentes pró-iranianos morreram" em bombardeios no leste da Síria. Nos últimos dias, a Casa Branca afirmou que Biden não é a favor de uma escalada regional ou de um conflito aberto com o Irã, de modo que as retaliações serão múltiplas, contra diferentes alvos e escalonadas ao longo do tempo. "Não estamos em busca de uma guerra com o Irã", reforçou, nesta sexta-feira, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, que afirmou que o governo iraquiano foi informado previamente dos ataques aéreos americanos.

As forças americanas no Oriente Médio têm sido alvo de numerosos ataques desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza. Os bombardeios aconteceram no mesmo dia em que os corpos de William Jerome Rivers, Kennedy Ladon Sanders e Breonna Alexondria Moffett, militares do estado da Geórgia (sul) que morreram em um ataque com drones perto da fronteira com a Síria, foram recebidos com honras militares na base de Dover (Delaware, nordeste).

Seguindo milimetricamente um ritual militar, os caixões saíram um a um de um avião de transporte militar e foram colocados em um veículo. O Exército também cuidou da linguagem: a manobra é chamada de "traslado solene" em vez de cerimônia e mencionou "caixas" ao invés de "caixões". O "traslado solene" ocorreu na presença da primeira-dama, Jill Biden, e de funcionários do alto escalão, como o secretário de Defesa, Lloyd Austin. Para além do rigor militar está a emoção e a dor das famílias que viram, pela primeira vez, os caixões com os restos mortais de seus entes queridos.