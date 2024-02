EUA aprovam plano para atacar alvos do Irã na Síria e no Iraque

O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, disse nesta quinta-feira, 1º, que os EUA estão se preparando para tomar medidas significativas em resposta às mortes de três de seus militares em um ataque a uma base na Jordânia. Segundo ele, é hora de desmantelar ainda mais as milícias apoiadas pelo Irã que atacaram as forças e navios dos EUA no Oriente Médio.

Austin disse que todos os drones na região que atacam os EUA são de origem iraniana. Os ataques retaliatórios devem atingir milícias na Síria e possivelmente no Iraque, embora Austin não tenha especificado o momento ou local preciso. "Teremos uma resposta de vários níveis e temos a capacidade de responder várias vezes, dependendo da situação", disse ele, em entrevista coletiva no Pentágono.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O secretário disse que os planos elaborados pelo governo tiveram o cuidado de garantir que a resposta dos EUA não desencadeasse uma grande escalada. "Existem maneiras de gerenciar isso para que não saia do controle, e esse tem sido nosso foco", disse o secretário de Defesa.