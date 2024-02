Dortmund fica no empate com Heidenheim na abertura da 20ª rodada da Bundesliga

O Borussia Dortmund, que vinha de três vitórias consecutivas, quebrou a sequência no Campeonato Alemão ao empatar sem gols em sua visita ao Heidenheim, nesta sexta-feira (2), na abertura da 20ª rodada.

Com este empate, o sétimo do time aurinegro nesta temporada, o BVB está em quarto lugar com 37 pontos, os mesmos do Stuttgart, que mantém a terceira colocação graças ao melhor saldo de gols e que joga no sábado fora de casa contra o Freiburg, podendo ampliar essa diferença.

O Leipzig, terceira equipe que luta, ao lado de Stuttgart e Dortmund, pela terceira e quarta posições, que classificam para a próxima Liga dos Campeões (o primeiro e o segundo lugares parecem destinados ao Bayer Leverkusen e ao Bayern Munique) recebe no domingo o Union Berlin.