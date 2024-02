Denunciante do 'Football Leaks', Rui Pinto abre seus HDs para investigadores

O denunciante português Rui Pinto, na origem dos vazamentos conhecidos como 'Football Leaks', abriu na terça e quarta-feira seus HDs para investigadores franceses e de outros países europeus, iniciando uma nova etapa da investigação que colocou o futebol do continente sob dúvidas.

Desde o início da publicação desses vazamentos diretamente na internet no final de 2015, o mundo do futebol foi fortemente sacudido: os salários de Lionel Messi ou Neymar, a acusação de estupro finalmente arquivada contra Cristiano Ronaldo, estratégias do Manchester City para burlar o fair-play financeiro, entre outros.

Na terça e quarta, Pinto compareceu ante os investigadores financeiros da OCLCIFF, perto de Paris, na presença de um juiz do Ministério Público Financeiro Nacional (PNF), como parte de sua investigação preliminar 'Football Leaks', aberta no final de 2016 por lavagem em quadrilha organizada, fraude fiscal agravada e fraude do IVA em quadrilha organizada.