Conselheiro militar iraniano morre em ataque israelense na Síria

Em Teerã, a agência de notícias iraniana Mehr informou que "um dos conselheiros da Guarda Revolucionária, Said Alidadi, morreu no ataque".

Um conselheiro iraniano morreu na madrugada de sexta-feira (2) em um ataque israelense na Síria, informou a imprensa local. Uma ONG indicou que o bombardeio contra uma área do Hezbollah matou três pessoas.

Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), "ao menos três combatentes de grupos pró-Irã aliados ao regime (sírio), incluindo um iraniano e um iraquiano, morreram no ataque contra uma unidade do Hezbollah libanês" no sul de Damasco.

O OSDH, com sede no Reino Unido, mas que conta com uma ampla rede de fontes na Síria, país em guerra desde 2011, afirmou que o local atacado fica "na estrada que segue até Sayeda Zeinab", um santuário xiita.

Outra posição localizada na rodovia que leva ao aeroporto internacional de Damasco também foi atacada, segundo o OSDH.

Questionado pela AFP, o Exército israelense afirmou que "não comenta informações divulgadas por meios de comunicação estrangeiros".

