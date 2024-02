Comunicado do Business Wire :Belkin

The first two products from Belkin Future Ventures division are the Auto-Tracking Stand Pro, announced earlier this year at CES 2024, and a new Battery Holder for Apple Vision Pro. (Photo: Business Wire)

Como primeiro acessório Works with DockKit certificado pela Apple do mundo, o Auto-Tracking Stand Pro proporciona trabalho de câmera mãos livres perfeito para criadores de conteúdo, cineastas, educadores, apresentadores virtuais, desenvolvedores de aplicativos sociais e muito mais. A tecnologia automatizada de rastreamento de temas do DockKit foi concebida para seguir os temas na câmera enquanto se movem pelo espaço com 360° de imagem panorâmica e 90° de inclinação. Além disto, o Auto-Tracking Stand Pro é fabricado de modo mais responsável, com um mínimo de 75% de materiais PCR e vendido em embalagens sem plástico, em linha com o compromisso da Belkin de encontrar meios mais responsáveis de fabricar produtos.

"A Belkin vem inovando há mais de 40 anos e a Future Ventures foi uma próxima e clara etapa em nossos planos para continuar trazendo novas ideias à mesa", disse Steve Malony, Diretor Executivo da Belkin. "Sabemos que boas ideias vêm de qualquer lugar, por isto estamos buscando em todos os lugares para explorar novas categorias e produtos em que acreditamos. A Future Ventures abre as portas a novos mercados dos quais a Belkin normalmente não fazia parte em anos anteriores. Tivemos um enorme sucesso na CES 2024 com nosso novo Auto-Tracking Stand Pro, mas este é apenas o início do que esta nova divisão é capaz."

A Future Ventures será composta por designers, engenheiros e gerentes de produto com visão de futuro, todos internos na sede da Belkin em El Segundo, Califórnia, e em centros satélites ao redor do mundo. O legado de longa data da Belkin em criar acessórios periféricos para computadores e dispositivos móveis de qualidade centrados no ser humano é a base por trás desta nova divisão e posiciona a empresa de modo constante para novos produtos e categorias para a próxima geração.

O suporte de bateria custa US$ 49,95 e já está disponível no apple.com. O kit de mídia está disponível para baixar AQUI.

