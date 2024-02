Colômbia resgata náufragos que sobreviveram 11 dias a base de cocos

Depois de 11 dias à deriva no Oceano Pacífico, comendo apenas cocos, três panamenhos que tiveram um percalço quando entregavam combustível a um barco pesqueiro foram resgatados pela Marinha colombiana, informou a instituição nesta sexta-feira (02).

O barco danificado com os náufragos a bordo foi localizado durante uma patrulha, a cerca de 180 milhas náuticas do porto de Buenaventura (sudoeste), após sair de Veracruz, a 15 km da Cidade do Panamá.

Os tripulantes "estavam bem, apesar do tempo que passaram" no mar, disse à AFP o capitão da Marinha colombiana Juan David Rendón. No total, eles percorreram cerca de 600 km.