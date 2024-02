CIJ se declara competente para julgar caso sobre invasão russa da Ucrânia

A Corte Internacional de Justiça (CIJ), máxima instância judicial da ONU, se declarou competente, nesta sexta-feira (2), para julgar a maioria das acusações apresentadas pela Ucrânia sobre a invasão russa iniciada em 2022, pelas quais exige indenização de Moscou.

A Ucrânia iniciou o procedimento na CIJ, com sede na cidade holandesa de Haia, alguns dias depois do início da invasão, em 24 de fevereiro de 2022, acusando a Rússia de justificar a operação militar com falsas acusações de genocídio.

O presidente russo, Vladimir Putin, justificou a operação militar, em parte, pelo suposto "genocídio" que o governo de Kiev estaria cometendo no leste da Ucrânia, uma região de fala russa.