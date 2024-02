Chefe militar dos EUA visitará Uruguai para discutir 'associação em defesa'

A chefe do Comando Sul dos Estados Unidos, encarregada das operações militares americanas na América do Sul, América Central e Caribe, visitará o Uruguai na próxima semana "para discutir a associação bilateral em defesa", informou nesta sexta-feira(2) a embaixada dos EUA em Montevidéu.

A general do Exército Laura Richardson estará no Uruguai de segunda-feira, 5, à quinta-feira, 8, quando se reunirá com autoridades do governo do presidente Luis Lacalle Pou e membros das Forças Armadas, segundo um comunicado.

"Estas reuniões darão à general Richardson a oportunidade de ouvir as perspectivas dos líderes de ambos os países, discutir objetivos e desafios comuns, e fortalecer ainda mais os laços militares bilaterais", afirma o texto.