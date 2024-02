Bukele, o presidente que mudou El Salvador

"El Salvador passou do país mais perigoso do mundo para o mais seguro da América Latina", disse o presidente, que garante que as gangues mataram pelo menos 120.000 pessoas desde o fim da guerra civil em 1992.

Porém, não conseguiu uma adesão maciça dos salvadorenhos ao bitcoin, que Bukele introduziu como moeda legal em 2021, ao lado do dólar.

Nasceu em 24 de julho de 1981 em San Salvador. É filho do químico industrial e representante da comunidade palestina Armando Bukele (falecido em 2015) e de Olga Ortez.

Quando criança "estava sempre sorridente, nunca parecia preocupado", conta à AFP a arquiteta Marleny Carranza, que trabalhou nas empresas dos Bukele.

"Era um estudante comum", assegurou a AFP Óscar Picardo, que foi seu professor no ensino médio.

Desde então já mostrava seu estilo sarcástico. No anuário escolar se descreveu: "Class terrorist" (terrorista de classe).

Estudou direito na Universidad Centroamericana, mas não se formou, optou por trabalhar desde os 18 anos na agência de publicidade de seu pai, que fazia propaganda para a esquerdista Frente Farabundo Martí (FMLN, ex-guerrilha).

Nesta época, também foi gerente de uma boate em San Salvador.

Iniciou sua carreira política em 2012 e, com a bandeira do FMLN, foi prefeito de Nuevo Cuscatlán e da capital salvadorenha de 2015 a 2018.

Após um incidente com uma vereadora, foi expulso do FMLN em 2017. "Não me considero nem de direita nem de esquerda", diz atualmente Bukele.

Chegou à cúpula do poder em 2019 ao se conectar com os jovens e os decepcionados com os dois partidos que se alternavam no governo após a guerra civil (1980-1992).

Pouco tolerante a crítica, tem um pequeno círculo de confiança onde estão seus irmãos Karim, Yusef e Ibrahim. Em seu governo incluiu ex-colegas da escola bilíngue onde estudou.

Casou-se em 2014 com Gabriela Rodríguez, uma psicóloga e bailarina, com quem tem duas filhas, Layla e Aminah.

cmm/fj/mis/mar/jc/aa