Bukele caminha para reeleição após guerra contra gangues em El Salvador

O presidente Nayib Bukele caminha para a reeleição em El Salvador no domingo (4) com uma forte popularidade, embora seja acusado de abusos em sua "guerra" contra as gangues, por seu autoritarismo e por realizar manobras ilegais para permanecer no poder. Este empresário de 42 anos, de ascendência palestina, está praticamente garantido para outro mandato de cinco anos: chega para estas eleições com uma popularidade de 90% e sem adversários de peso. Graças à sua polêmica ofensiva contra as gangues, El Salvador reduziu o número de homicídios (2,4 a cada 100 mil habitantes, segundo dados oficiais) a mínimos históricos em um país que já foi considerado um dos mais violentos do mundo.

Estes grupos criminosos, aos quais Bukele atribui 120 mil mortes desde o fim da guerra civil em 1992, controlavam bairros e cidades inteiras, aterrorizando a população. "Nossa vida era difícil. Ameaçaram matar a minha mãe e um irmão, e minha empresa de ônibus tinha que pagar 560 dólares (2.763 reais na cotação atual) por mês às gangues. Agora há tranquilidade", disse à AFP um motorista de ônibus que não quis ser identificado por medo de represálias. Sob um regime de exceção em vigor desde março de 2022, a polícia e os militares prenderam cerca de 75 mil pessoas e libertaram em torno de sete mil, que haviam sido detidas injustamente. Organizações como a Anistia Internacional denunciam "prisões arbitrárias", "torturas" e "mortes de presos". Mas o presidente ignora as acusações de violar os direitos humanos: "Nosso país mudou, isso ninguém pode negar", afirmou em um vídeo na rede social X.

Segundo as pesquisas, Bukele possui entre 70 e 80% de intenção de votos. Seus adversários da Frente Farabundo Martí (FMLN, de esquerda), Manuel Flores, e da Aliança Republicana Nacionalista (Arena, de direita), Joel Sánchez, têm menos de 5%. Seu partido Novas Ideias possui maioria qualificada com 56 de 84 deputados, e no domingo, pode superar com folga a oposição. Após uma reforma do Congresso, serão eleitas 60 cadeiras. "Bukele disse em sua campanha nas redes sociais que com um deputado a menos, vamos retroceder e voltar ao passado. Ele está espalhando medo para manipular o voto", disse o taxista Miguel Juárez, que vai votar na oposição.

Após romper três décadas de bipartidarismo em 2019 ao obter 53% dos votos, Bukele agora conduz o país a um "sistema partidário hegemônico", disse o cientista político da Universidade Centro-Americana (UCA) Álvaro Artiga. Classificado por seus críticos como um autocrata, o empresário se descreve como um "ditador cool". Seu caminho para um novo mandato foi aberto com uma decisão da Câmara Constitucional renovada pelo Congresso, que interpretou a seu favor a Constituição que o proibia de tentar se reeleger.