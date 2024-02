Bombardeios no oeste do Iraque perto da fronteira com a Síria

Vários bombardeios na noite desta sexta-feira (2) tiveram como alvo posições de grupos armados pró-iranianos no oeste do Iraque, perto da fronteira com a Síria, informaram à AFP duas fontes de segurança iraquianas.

"Um quartel-general das facções armadas na região de Al Qaim foi alvo. Segundo informações preliminares, trata-se de um depósito de armas leves", declarou um funcionário do ministério do Interior, sob condição do anonimato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um segundo bombardeio ocorreu na região de Al Akashat, mais ao sul, e também perto da fronteira com a Síria, contra um centro de comando das operações do Hashd Al Shaabi, uma coalizão de ex-paramilitares próxima ao Irã, segundo o funcionário.