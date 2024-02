Biden cita violência e impõe sanções a colonos israelenses na Cisjordânia

O presidente dos EUA, Joe Biden, autorizou as sanções com uma ordem executiva que vai além da diretiva emitida em dezembro pelo Departamento de Estado, que impôs proibições de vistos a dezenas de colonos israelenses que cometeram atos de violência na Cisjordânia.

O governo israelense criticou a decisão. "A absoluta maioria dos colonos é de cidadãos que respeitam a lei. Israel atua contra todos os que violam a lei em todas as partes", afirmou, em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu.

Pressão

A nova ordem retira as pessoas do sistema financeiro dos EUA, impede movimentação de bens ou propriedades em território americano, além de impede a entrar no país. Segundo funcionários do governo Biden, haverá mais anúncios em breve.

A ordem executiva surge no momento em que Biden enfrenta críticas crescentes sobre o apoio dos EUA à guerra de Israel em Gaza, vindas até de seu próprio Partido Democrata. Autoridades americanas temem que uma recente onda de ataques de colonos israelenses contra palestinos na Cisjordânia possa desencadear uma violência ainda maior, agravando a situação.

Os palestinos e alguns analistas dizem que o governo de Israel permite que os colonos, muitas vezes fortemente armados, operem com impunidade. No histórico do conflito entre israelenses e palestinos, sanções contra colonos judeus são raras, ainda que o governo americano costume pressionar Israel contra a ampliação desses assentamentos.

A Casa Branca anunciou as sanções poucas horas antes de Biden comparecer a um evento de campanha em Michigan - um Estado importante na briga pelos delegados do colégio eleitoral -, que tem uma grande população árabe-americana e tem sido palco de numerosos protestos contra a guerra em Gaza.

Disputa