Biden assiste à chegada nos EUA dos três soldados mortos na Jordânia

Joe Biden chegou nesta sexta-feira (2) a uma base aérea para assistir à chegada solene aos Estados Unidos dos restos mortais de três soldados mortos no domingo em um ataque na Jordânia ao qual o presidente prometeu responder.

Os corpos de William Jerome Rivers, Kennedy Ladon Sanders e Breonna Alexondria Moffett, militares do estado da Geórgia (sul) que morreram em um ataque com drones perto da fronteira com a Síria, foram recebidos com honras militares na base de Dover (Delaware, nordeste).

Seguindo milimetricamente um ritual militar: os caixões saem um a um de um avião de transporte militar e são carregados em um veículo. O Exército também cuida da linguagem: é chamado de "traslado solene" em vez de cerimônia e fala de "caixas" ao invés de "caixões".