Athletic Bilbao goleia Mallorca (4-0) e segue na luta por vaga na Champions

O Atlético (5º) goleou o Mallorca (15º) por 4 a 0 no seu estádio, nesta sexta-feira, na abertura da 23ª rodada de LaLiga, e continua a luta para entrar nos quatro primeiros lugares, que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.

Com a vitória, o time 'rojiblanco' fica dois pontos atrás do Atlético de Madrid (3º) e do Barcelona (4º), que neste fim de semana enfrentam, respectivamente, Real Madrid (1º) e Alavés (11º).

Yuri Berchiche, ex-zagueiro do Paris Saint-Germain, marcou dois gols em quinze minutos (3' e 16').