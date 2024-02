Argentina empata com Uruguai (3-3) e termina como líder do Grupo B do Pré-Olímpico

Classificada antecipadamente para a fase final do Pré-Olímpico Sul-Americano rumo a Paris-2024, a Argentina fechou o Grupo B como líder ao empatar em 3 a 3 com o eliminado Uruguai.

O consolo da equipe de Marcelo Bielsa na despedida prematura são os cinco gols marcados por Rodríguez neste torneio Sub-23.

A Argentina terminou na primeira colocação do Grupo B com oito pontos, seguida pelo Paraguai, com sete, que em jogo disputado ao mesmo tempo perdeu por 2 a 1 para o Chile, que terminou com seis pontos. Uruguai e Peru ficaram com três cada.

Argentinos e paraguaios avançam ao quadrangular final, junto com os dois classificados do Grupo A, Brasil e Venezuela. Duas vagas nos Jogos Olímpicos estarão em jogo.

A Argentina abriu o placar logo no início no jogo desta sexta-feira.

Baltasar Rodríguez marcou o primeiro gol da equipe orientada pelo técnico Javier Mascherano após um cruzamento de Francisco González da esquerda, depois de um passe longo e preciso de Federico Redondo. Aaron Quirós, em uma cobrança de escanteio, ampliou.

Redondo, filho do ex-craque do Real Madrid e do Milan Fernando Redondo, começou como dono do meio de campo e poucos metros à frente Claudio 'El Diablito' Echeverri se soltava.