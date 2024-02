Ao menos 18 combatentes pró-Irã morreram em bombardeios na Síria, diz ONG

Ao menos 18 combatentes pró-iranianos morreram, nesta sexta-feira (2), em bombardeios americanos na Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), revisando para cima um balanço anterior de 13 mortos.

"Ao menos 18 combatentes pró-iranianos morreram" em bombardeios no leste da Síria, informou o OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido.

O Comando Militar americano para o Oriente Médio (Centcom) confirmou que realizou "ataques aéreos no Iraque e na Síria" e assegurou que os alvos foram grupos pró-iranianos e membros da Força Quds, braço de operações no exterior da Guarda Revolucionária iraniana.