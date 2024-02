Ao menos 13 combatentes pró-Irã morrem em bombardeios provavelmente dos EUA na Síria

Ao menos 13 combatentes pró-iranianos morreram, nesta sexta-feira (2), em bombardeios provavelmente americanos na Síria, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), dando um novo balanço.

"Ao menos 13 combatentes pró-iranianos morreram" em bombardeios no leste da Síria, informou o OSDH, uma ONG com sede no Reino Unido. Seu diretor, Rami Abdel Rahman, informou que a operação estava "aparentemente dirigida pelos Estados Unidos".