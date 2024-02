Agricultores espanhóis mantêm protestos após reunião com ministro

As três principais organizações agrícolas espanholas anunciaram, nesta sexta-feira (2), que vão manter as suas manifestações, depois de se reunirem com o ministro da Agricultura, Luis Planas, que prometeu "trabalhar" para resolver a crise no setor.

Os protestos terminarão "assim que tivermos medidas concretas" que beneficiem os "trabalhadores rurais", explicou à imprensa a vice-presidente da União dos Pequenos Agricultores e Pecuaristas (UPA), Montserrat Cortiñas.

Uma mensagem apoiada pelos outros dois grandes sindicatos agrícolas, Asaja (Associação Agrária de Jovens Agricultores) e Coag (Coordenadoria das Organizações de Agricultores e Pecuária).