Agricultores começam a retirar seus bloqueios de estradas na França

Os agricultores franceses continuaram a levantar seus bloqueios de estradas nesta sexta-feira (2), após as novas promessas do governo, que não conseguiram convencer uma parte do movimento determinada a manter seus protestos.

"Alguns pontos localizados" querem "aguentar até sábado" e "grupos isolados" querem, inclusive, "aguentar até ao Pavilhão Agrícola", que abre as portas em 24 de fevereiro, disse uma fonte policial à AFP.

Os sindicatos agrícolas maioritários, a FNSEA e os Jovens Agricultores fizeram um apelo, na quinta-feira, pela suspensão dos bloqueios, à espera dos "primeiros resultados" das medidas anunciadas antes do início deste evento anual do mundo rural em Paris.