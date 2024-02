UNRWA diz que pode se ver obrigada a fechar operações no fim do mês

A UNRWA anunciou, nesta quinta-feira (1º), que pode se ver forçada a encerrar suas operações "no final de fevereiro", porque 13 países suspenderam suas doações, na esteira das acusações de Israel de que seus funcionários estiveram envolvidos no ataque do Hamas em 7 de outubro.

"Se os financiamentos continuarem suspensos, muito provavelmente teremos de cessar as nossas operações no final de fevereiro, não apenas em Gaza, mas em toda a região", alertou o chefe da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA, na sigla em inglês), Philippe Lazzarini, em um comunicado.

A agência também está presente na Cisjordânia, no Líbano, na Síria e na Jordânia.