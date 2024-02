UE convence Hungria e anuncia acordo para novo pacote de ajuda à Ucrânia

Os líderes da União europeia (UE) alcançaram um acordo nesta quinta-feira para um novo pacote de ajuda à Ucrânia de 50 bilhões de euros (R$ 267 bilhões), depois de superar o bloqueio insistente da Hungria. "Isto garante um financiamento firme, previsível e de longo prazo para a Ucrânia. A UE está assumindo a liderança e responsabilidade no apoio à Ucrânia; sabemos o que está em jogo", escreveu o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na rede social X, em referência ao pacote. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É muito importante que a decisão tenha sido tomada pelos 27 líderes, o que demonstra mais uma vez a sólida unidade da UE", celebrou o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, a poucos dias do segundo aniversário da invasão russa.

"É um bom dia para a Europa", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enquanto a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, enfatizou que "a segurança da Ucrânia é a segurança da Europa". Os líderes dos 27 países da UE tinham na agenda da reunião a tarefa de superar o bloqueio húngaro à ajuda para Kiev. Porém, uma reunião entre Michel e Von der Leyen com o presidente da França, Emmanuel Macron, o chefe de Governo da Alemanha, Olaf Scholz, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, preparou o caminho para um acordo antes do início formal do encontro de cúpula. Orban usou o poder de veto ao pacote de ajuda à Ucrânia para obter, em troca, a liberação dos fundos europeus que correspondem a seu país e que a UE bloqueou por dúvidas sobre o Estado de Direito no país. Em dezembro, Orban conseguiu bloquear um acordo unânime sobre o pacote de ajuda, o que provocou a necessidade de convocar a reunião especial desta quinta-feira.

Desde o fracasso da reunião de dezembro em Bruxelas, os negociadores da UE buscavam uma fórmula que permitisse superar o primeiro-ministro húngaro. O grande pacote de ajuda aprovado é formado por 33 bilhões de euros em empréstimos a longo prazo e EUR 17 bilhões em garantias imediatas e transferências, durante um prazo de quatro anos, até 2027.

Ao chegar à reunião de Bruxelas, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk - que já foi presidente do Conselho Europeu e conhece bem os corredores do poder em Bruxelas - disse que "de uma forma ou de outra encontraremos uma solução, com ou sem Orban". A frase de Tusk deu a entender que os líderes europeus estavam dispostos a seguir adiante, mesmo com a manutenção do veto da Hungria. Na reunião, os chefes de Estado e de Governo também devem abordar os compromissos dos países da UE em termos de ajuda militar para a Ucrânia, em particular a entrega de munições.