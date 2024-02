UE aprova ajuda de 50 bilhões de euros para Ucrânia após entraves da Hungria

"Nós temos um acordo", disse Michel em uma publicação no X.

Os líderes dos 27 países da União Europeia fecharam um acordo nesta quinta-feira, 1º, para providenciar à Ucrânia um novo pacote de ajuda de 50 bilhões de euros, apesar das ameaças da Hungria, nas últimas semanas, de vetar a medida. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel anunciou o acordo apenas uma hora após o encontro dos líderes em Bruxelas.

Não ficou imediatamente claro se alguma concessão foi feita para garantir que a aprovação do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Ele levantou objeções ao pacote de ajuda financeira em dezembro e nos dias que antecederam o encontro desta quinta-feira em Bruxelas.

No caminho para a reunião, vários líderes atacaram Orban, acusando-o de chantagem e de jogos políticos que indeterminariam a ajuda para a Ucrânia e à economia do país afetada pela guerra. Quase dois anos depois da invasão da Rússia, a guerra estagnou e a economia da Ucrânia desesperadamente precisa de ajuda.

Mas as brigas políticas internas da União Europeia e dos Estados Unidos impediram uma fonte de financiamento a longo prazo. Cresceu a preocupação que o apoio público para continuar derramando dinheiro na Ucrânia tenha começado a diminuir, mesmo que uma vitória da Rússia poderia ameaçar a segurança por toda a Europa.

"Não há problema com a chamada fadiga da Ucrânia. Agora temos a fadiga de Orban em Bruxelas", disse o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, na quinta-feira. "Eu não consigo entender. Não consigo aceitar esse jogo muito estranho e muito egoísta de Viktor Orban."

Em dezembro, os outros 26 líderes da UE concordaram em um pacote de ajuda de 50 bilhões de euros para este ano até 2027. Eles também concordaram em tornar a Ucrânia um candidato à adesão da união econômica, o que Orban relutantemente aceitou.

Mas o pacote de ajuda foi parte de uma revisão de orçamento contínuo da UE para sete anos, o que requer aprovação unânime. Orban, o líder da UE mais próximo da Rússia, está irritado com a decisão da Comissão Europeia de congelar o acesso do seu governo a alguns fundos do bloco.