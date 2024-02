UE acorda importante pacote de ajuda à Ucrânia, como 'mensagem forte' a Putin

Os dirigentes da União europeia (UE) superaram nesta quinta-feira (1°) as desconfianças da Hungria e acordaram um novo pacote de ajuda financeira à Ucrânia de 50 bilhões de euros (R$ 267 bilhões), considerado uma "mensagem forte" ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

"Esses 50 bilhões de euros por quatro anos enviam uma mensagem muito forte a Putin, justo antes do segundo aniversário de sua brutal invasão" do território da Ucrânia, disse no encerramento da cúpula em Bruxelas a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que o acordo "garante um financiamento firme, previsível e de longo prazo para a Ucrânia, que enfrenta uma invasão russa desde 24 de fevereiro de 2022.