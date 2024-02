Real Madrid vence Getafe (2-0) com dois gols de Joselu e recupera liderança do Espanhol

Os gols de Joselu (14' e 56') permitiram aos 'merengues' ultrapassar o Girona (57 pontos contra 55) na liderança da competição, antes do crucial e complicado derby contra o Atlético de Madrid, no domingo, na próxima rodada.

O Real Madrid recuperou a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer, nesta quinta-feira (1º), o Getafe por 2 a 0, com dois gols de Joselu Mato, em partida adiada da 20ª rodada.

"Foi uma pancada forte. Acho que ele pode se recuperar, veremos", disse o treinador após o jogo, acrescentando que "Rudiger é um guerreiro e é muito difícil para ele não chegar [ao clássico] se for só um pequeno incômodo".

O alemão teve que sair no intervalo com problemas no joelho esquerdo após um choque com Mason Greenwood, e foi substituído por Eduardo Camavinga.

Os 'merengues' tomaram a iniciativa contra o Getafe que tentou pressionar o adversário sem muito sucesso.

O Real Madrid, liderado em campo pelo veterano Luka Modric, conseguiu fazer a bola circular para se aproximar perigosamente da área de David Soria.

"Ele foi o jogador que melhor controlou a posse de bola", disse Ancelotti sobre o croata.