Presidente do México exige dos EUA provas sobre vazamentos que o vinculam ao tráfico

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, exigiu nesta quinta-feira (1º) que o governo dos Estados Unidos se desculpe caso não apresente provas de que traficantes de drogas contribuíram financeiramente para sua campanha presidencial de 2006, após a publicação de uma reportagem que cita relatórios americanos.

"Que o governo dos Estados Unidos se manifeste, porque o presidente do México tem autoridade moral e política, e se não tiverem provas, devem se desculpar", disse López Obrador em sua habitual coletiva de imprensa matutina.

Tim Golden, duas vezes ganhador do prêmio de jornalismo Pulitzer, publicou na terça-feira uma investigação na ProPublica intitulada: "Narcotraficantes contribuíram com milhões de dólares para a primeira campanha eleitoral do presidente mexicano López Obrador?".