ONU pede retorno da democracia no aniversário do golpe em Mianmar

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu nesta quinta-feira o fim da violência e o retorno da democracia em Mianmar, no terceiro aniversário do golpe militar no país asiático.

"Neste aniversário sombrio, o secretário-geral destaca a urgência de forjar um caminho para a transição democrática com o retorno ao governo civil", afirmou o porta-voz de Guterres, Stephane Dujarric, em um comunicado.

Na manhã de 1º de fevereiro de 2021, as Forças Armadas do país anunciaram a detenção da então governante Aung San Suu Kyi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, e de parlamentares da Liga Nacional pela Democracia (LND).